МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Нападение ХАМАС откатило назад попытки Израиля наладить отношения с Китаем и Россией, пишет израильская газета The Jerusalem Post. New York Times узнала, почему Израиль перенес наземную операцию

Автор статьи считает, что с начала эскалации Москва и Пекин стали чаще критиковать Еврейское государство, чтобы бросить вызов западным странам.

Раньше правительство Израиля проводило политику, направленную на развитие торговых отношений с этими двумя государствами, так как это открывало перед ним немало возможностей. Однако сейчас, как указывает JP, эти страны считаются противниками Америки, поэтому прошлые намерения премьер министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывают много споров.

Последнее время Китай стал чаше осуждать действия Еврейского государства. Более того, Пекин заключил сделку с Ираном на 25 лет, напоминает газета.

"Корень нынешней проблемы лежит в длительном промедлении в реализации стремления Палестины к созданию собственного независимого государства, а также в том факте, что историческая несправедливость, от которой пострадал палестинский народ, так и не была исправлена", — цитирует автор заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

Россия тоже не одобряла политику Нетаньяху и обвинила его в авиаударе по Сирии. Но, по мнению издания, делает она это редко.

Сейчас Соединенные Штаты требуют, чтобы Еврейское государство уменьшило влияние Пекина внутри своих границ. Пандемия и другие события и так ослабили связи Китая с Израилем, а новый конфликт, видимо, продолжит данную тенденцию, делает вывод автор материала.

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