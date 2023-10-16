МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие производители мяса кур "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" начали снижать оптовые цены на эту продукцию после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, ведомство также рекомендовало торговым сетям соразмерно снижать стоимость куриного мяса в магазинах, сообщает служба. ФАС изучает обоснованность цен на арматуру и цемент

В начале октября ФАС направила компаниям "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен на мясо курицы. Также было установлено, что данные компании занимают коллективное доминирующее положение на отечественном товарном рынке.

"В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили о необходимости ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимости необоснованного повышения цен на куриное мясо и иные продовольственные товары.

"ФАС России также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками", — добавляется в сообщении. Кроме того, служба проконтролирует исполнение взятых на себя обязательств поставщиками и принципов ответственного ценообразования торговыми сетями.