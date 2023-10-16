2023-10-16T13:04:08+03:00
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2023-10-16T13:04:08+03:00
2023
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Силуанов назвал приоритеты бюджетной политики на 2024-2026 годы
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Бюджет России на 2024-2026 годы не военный, приоритет отдается социальным вопросам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и... ПРАЙМ, 16.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, федеральный бюджет, антон силуанов
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Бюджет России на 2024-2026 годы не военный, приоритет отдается социальным вопросам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам", — подчеркнул министр.
"Поскольку на вопросы социальные в бюджете в своей структуре — в бюджете направление расходов — тратится более 30% всех расходов. Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями, заложен в безусловном порядке", — добавил он.