МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Бюджет России на 2024-2026 годы не военный, приоритет отдается социальным вопросам, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Для бюджета требуется курс доллара пониже, заявил Путин

"Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам", — подчеркнул министр.

"Поскольку на вопросы социальные в бюджете в своей структуре — в бюджете направление расходов — тратится более 30% всех расходов. Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями, заложен в безусловном порядке", — добавил он.