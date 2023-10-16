МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Бюджетный дефицит во Франции в 2024 году составит 4,4 процента ВВП и превысит целевые показатели Евросоюза, сообщает газета Financial Times. Франция трижды "обанкротилась", пишет Le Figaro

Премьер-министр Франции, Элизабет Борн, провела законопроект о бюджете на 2024 год, не вынося его на голосование в парламент, используя статью конституции, позволяющую это. Депутаты неодобрительно приняли это заявление и спешно покинули зал заседаний.

"Предлагаемый бюджет Франции на 2024 год приведет к дефициту в 4,4 процента национального ВВП, что значительно выше целевого показателя Евросоюза в 3 процента (ВВП — ред.), хотя Евросоюз готовится вновь ввести правила о дефиците после их приостановки во время пандемии коронавируса", — сообщает издание.

Ожидается, что дефицит в Франции снизится до трех процентов ВВП к 2027 году. Расходы на обслуживание долга в 2027 году составят около 75 миллиардов евро, что станет крупнейшим пунктом расходов в бюджете страны.

Европейский союз следит за тем, чтобы его члены не имели чрезмерных бюджетных дефицитов, и согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран еврозоны не должен превышать три процента, а государственный долг не должен превышать 60 процентов ВВП.

После еврокризиса с 2010 по 2014 годы, когда страны еврозоны нарушили требования пакта, была введена практика согласования национальных бюджетов с Европейской комиссией.