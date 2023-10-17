МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" приобрел одну из крупнейших сетей магазинов "у дома" в России "Монетку", в периметр сделки вошли 2 120 магазинов и пять распределительных центров, заявила компания. "Лента" запустила продажи на Wildberries

"МКПАО "Лента" объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома "Монетка", входящей в десятку крупнейших розничных сетей России, под управлением которой в настоящее время находится 2 120 магазинов. Большинство магазинов "Монетка" расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина — 290 квадратных метров. Помимо этого, в периметр сделки входят 5 распределительных центров общей площадью 116 тысяч квадратных метров и более 560 грузовых автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная сделка — это последовательный шаг на пути реализации долгосрочной стратегии "Ленты", при этом широкое присутствие "Монетки" на Урале и в Западной Сибири существенно усилит позиции компании в этих регионах и будет служить фундаментом для "органической экспансии в близлежащих регионах".

"Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп" (управляет магазинами под брендом "Монетка" — ред.) через свою основную операционную компанию ООО "Лента". Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования", — уточняется в сообщении.

Ритейлер добавляет, что ходатайство об этой сделке было удовлетворено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, но с одновременной выдачей предписания для обеспечения конкуренции. На его основании "Лента", среди прочего, в течение года будет выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции на территории городского округа Ханты-Мансийск. "Выполнен ряд других условий, согласованных сторонами, сделка закрыта", — заключили в сети.

Действующие магазины "Мини Лента", принадлежащие ритейлеру "Лента", продолжат свою работу под брендом "Монетка", сообщает компания. "Дальнейший органический рост магазинов "у дома" планируется главным образом за счет открытий магазинов под брендом "Монетка", действующие магазины "Мини Лента" также пройдут ребрендинг и продолжат функционировать уже под брендом "Монетка", — говорится в сообщении. При этом компания начнет консолидировать приобретенный бизнес в своей отчетности с октября 2023 года.

"Лента" ожидает существенную синергию прежде всего в коммерческих условиях и категорийном менеджменте благодаря объединению закупочной силы в работе с федеральными и местными поставщиками, а также в прямом импорте, сезонных предложениях и эксклюзивном ассортименте собственных торговых марок", — добавляется в сообщении."Компания подтверждает свою долгосрочную цель по достижению 1 триллиона рублей выручки в 2025 году и планирует после объявления результатов 3 квартала опубликовать стратегический апдейт, в рамках которого расскажет о целях и приоритетах развития до 2025 года", — говорится в сообщении.

Ранее, в начале мая, компания объявила, что планирует к 2025 году удвоить свою выручку, доведя ее до 1 триллиона рублей.

При этом выручка ритейлера по МСФО в первом полугодии 2023 года сократилась на 2% в годовом выражении — до 257 миллиардов рублей. По итогам 2022 года выручка выросла на 11% — до 537 миллиардов рублей.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 30 июня 2023 года под ее управлением находились 260 гипермаркетов и 513 супермаркетов и магазинов "Мини Лента" более чем в 200 населенных пунктах.