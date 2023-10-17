ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Российско-вьетнамские отношения развиваются в дружеском ключе, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике

"Очень рад вас видеть… Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе", — сказал Путин, открывая встречу, и добавил, что нет необходимости говорить о том, несколько близки народы двух стран, и это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий.

Российский лидер отметил, что в 2022 году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия двух стран, но за первые шесть месяцев 2023 года ситуация изменилась.

"К сожалению, в прошлом году мы наблюдали некоторый спад торгово-экономического взаимодействия, но в этом году наблюдаем определенную корректировку в сторону повышения. Рост составил за первые 6 месяцев текущего года 6 с лишним процентов", — сообщил он.

По словам Путина, для развития торговых связей нужными темпами работает смешанная правительственная комиссия двух стран.

Встреча двух лидеров прошла в рамках рабочего визита президента России в КНР для участия в III международном форуме "Один пояс, один путь".