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2023
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Путин оценил уровень отношений России и Вьетнама
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Российско-вьетнамские отношения развиваются в дружеском ключе, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. "Очень рад вас... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , экономика, новости, россия, владимир путин, вьетнам, международные отношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Российско-вьетнамские отношения развиваются в дружеском ключе, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
"Очень рад вас видеть… Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе", — сказал Путин, открывая встречу, и добавил, что нет необходимости говорить о том, несколько близки народы двух стран, и это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий.
Российский лидер отметил, что в 2022 году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия двух стран, но за первые шесть месяцев 2023 года ситуация изменилась.
"К сожалению, в прошлом году мы наблюдали некоторый спад торгово-экономического взаимодействия, но в этом году наблюдаем определенную корректировку в сторону повышения. Рост составил за первые 6 месяцев текущего года 6 с лишним процентов", — сообщил он.
По словам Путина, для развития торговых связей нужными темпами работает смешанная правительственная комиссия двух стран.
Встреча двух лидеров прошла в рамках рабочего визита президента России в КНР для участия в III международном форуме "Один пояс, один путь".