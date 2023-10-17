ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. У России со многими европейскими странами сохраняются и развиваются хорошие отношения и дна из таких стран — Венгрия, заявил в ходе встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном на полях форума "Один пояс, один путь" в Китае президент России Владимир Путин. Глава МИД Венгрии оценил эффективность санкций Евросоюза

"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее, не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия", — заявил он и пообещал "обговорить различные направления взаимодействия".

Российский лидер также напомнил, как строились отношения двух стран.

"И отношения между Венгрией и Россией на протяжении десятилетий последних строились исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого", — сказал Путин.

Российский лидер также оценил товарооборот России и Венгрии.

"В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем за первые семь месяцев падение — минус 35%", — сообщил он, но отметил, что это, к счастью, "не отыгрывает" показателей прошлого года. "Но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане", — Путин.

Российский лидер приглашен на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.