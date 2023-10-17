ПЕКИН, 16 окт — ПРАЙМ. Будапешт прилагает максимальные усилия по спасению всего, что можно спасти в двусторонних контактах Москвой, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в преддверии форума "Один пояс, один путь" венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Путин на встрече с Орбаном отметил развитие отношений с Венгрией

"Господин президент, вы знаете, какова Венгрия. Вы знаете ее возможности. То, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем. То есть мы пытаемся спасти все, что можно из наших двусторонних контактов. То есть мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно", — сказал он и отметил, что уже получилось спасти очень многое из достигнутого ранее.

"Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, из-за таких причин сводятся на нет, в которых он никак не виновен", — подчеркнул премьер.

По словам Орбана, Будапешт никогда не находился в такой сложной ситуации и никогда не хотел противостоять Москве.

"Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", — пояснил премьер.

Он добавил, что отношения двух стран многое претерпели из-за спецоперации на Украине и введенных против России санкций.

"Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили", — констатировал Орбан.

Кроме того, премьер заявил, что хочет поблагодарить "Росатом" и "Газпром" за работу с венгерской стороной.