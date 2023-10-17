КИШИНЕВ, 17 окт — ПРАЙМ. Транзит украинского зерна в Европу может проходить через территорию республики, заявила президент Молдавии Майя Санду. Молдавия закупает российский газ через посредников, заявил Додон

"Вы слышали, какие у нас планы по инвестированию в инфраструктурные проекты, по повышению энергоэффективности, по строительству новых автотрасс и железных дорог? Чтобы соединить Молдавию с ЕС и создать коридор солидарности, чтобы в один прекрасный день транспортировать украинское зерно через Молдавию в страны ЕС. Мы также должны помочь восстановить Украину", — заявила Санду на форуме "Платформа поддержки Молдавии".

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, требуя снижения НДС на зерно, ограничения импорта зерна из Украины и доступа к европейским фондам для аграрного сектора.