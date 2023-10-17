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Президент Молдавии допустила транзит украинского зерна через республику
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Транзит украинского зерна в Европу может проходить через территорию республики, заявила президент Молдавии Майя Санду. "Вы слышали, какие у нас планы по инвестированию в... ПРАЙМ, 17.10.2023
экономика, новости, украина, молдавия, зерно
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИШИНЕВ, 17 окт — ПРАЙМ. Транзит украинского зерна в Европу может проходить через территорию республики, заявила президент Молдавии Майя Санду.
"Вы слышали, какие у нас планы по инвестированию в инфраструктурные проекты, по повышению энергоэффективности, по строительству новых автотрасс и железных дорог? Чтобы соединить Молдавию с ЕС и создать коридор солидарности, чтобы в один прекрасный день транспортировать украинское зерно через Молдавию в страны ЕС. Мы также должны помочь восстановить Украину", — заявила Санду на форуме "Платформа поддержки Молдавии".
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, требуя снижения НДС на зерно, ограничения импорта зерна из Украины и доступа к европейским фондам для аграрного сектора.