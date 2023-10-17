ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Монголии, продемонстрировавший в прошлом году рост в 40 процентов, в этом году скорректировался, нужно уделить этому внимание, заявил президент России Владимир Путин. Россия и Монголия рассчитывают на расширение сообщения, заявила Росавиация

В ходе рабочего визита в КНР глава российского государства встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

"В прошлом году у нас был значительный рост товарооборота, 40 процентов, в этом году он скорректировался немного. Ну, зато у нас есть, о чем поговорить, и наши межправительственные комиссии должны уделять этому соответствующее внимание", — сказал Путин в ходе встречи.

Президент России также отметил, что рассчитывает на хорошие темпы в реализации проекта строительства газопроводной системы через Монголию в Китай.

"У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместные с КНР. Имею ввиду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Здесь все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать, в реализации, думаю, что будем двигаться хорошими темпами", — сказал Путин в ходе встречи.