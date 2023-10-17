МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россия сумела адаптироваться к санкциях, нужно работать над их преодолением, заявил телеканалу Asharq News Bloomberg глава Минфина страны Антон Силуанов. Силуанов рассказал о программе государственных заимствований на 2024 год

"В целом Россия адаптировалась, можно сказать так, к санкциям, но у нас в планах большая работа по преодолению этих санкций, с тем чтобы развивать свои технологии, с тем чтобы меньше зависеть от тех ограничений, которые вводят наши недружественные страны, — быть более независимыми", — рассказал министр.

Он подчеркнул, что финансовая сфера России "Чувствует себя устойчиво". "Показатели дефицита бюджета ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета (на уровне — ред.) порядка 1 с небольшим процента (ВВП — ред.), что ниже запланированных двух процентов. Ожидания по динамике экономического роста — выше, чем это делал Международный валютный фонд: на текущий год наши планы — 2,8% роста", — пояснил Силуанов.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета России за январь-сентябрь составил 1,699 триллиона рублей, или один процент ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме двух процентов ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

Силуанов прокомментировал ситуацию с инфляцией. "Растут реальные доходы населения, и мы видим, что динамика инфляционных показателей снижается. В следующем году мы ожидаем к концу года выход на наш целевой уровень — четыре процента", — отметил он.

При этом в текущем году инфляция пока остается на повышенном уровне, отметил Силуанов. По его словам, российские власти ожидают немного больше семь процентов в год.

"Центральный банк поднял ставку с тем, чтобы сбить этот инфляционный тренд, и с инфляцией мы справимся", — заявил глава Минфина.

Банк России в сентябре повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых. регулятор вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13-13,6 процента.