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Путин призвал наполнить отношения с Лаосом экономическим содержанием
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Уровень политических отношений с Лаосом хороший, но его следует наполнить экономическим содержанием, заявил в ходе встречи с лидером страны Тхонглуном Сисулитом президент России... ПРАЙМ, 17.10.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, международные отношения, лаос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Уровень политических отношений с Лаосом хороший, но его следует наполнить экономическим содержанием, заявил в ходе встречи с лидером страны Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин. Он также отметил наличие у стран хороших перспектив по товарообороту.
"В целом политический уровень отношений очень хороший. Нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он сократился, но тем не менее, на мой взгляд, у нас перспективы есть, и хорошие перспективы", — сказал он.
Путин добавил, что Сисулита знают в России как надежного друга и вспомнил, как они учились в одни и те же годы в Ленинграде.
"Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже учился", — сказал Путин.
Он также добавил, что в рамках и на полях недавнего ВЭФ встречался с вице-президентом страны Пани Ятхоту и сейчас есть возможность продлить этот диалог.
Переговоры Путина и Сисулита проходят на полях форума "Один пояс-один путь".