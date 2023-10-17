МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Уровень политических отношений с Лаосом хороший, но его следует наполнить экономическим содержанием, заявил в ходе встречи с лидером страны Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин. Он также отметил наличие у стран хороших перспектив по товарообороту. Путин отметил важность роста товарооборота с Монголией

"В целом политический уровень отношений очень хороший. Нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году он сократился, но тем не менее, на мой взгляд, у нас перспективы есть, и хорошие перспективы", — сказал он.

Путин добавил, что Сисулита знают в России как надежного друга и вспомнил, как они учились в одни и те же годы в Ленинграде.

"Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже учился", — сказал Путин.

Он также добавил, что в рамках и на полях недавнего ВЭФ встречался с вице-президентом страны Пани Ятхоту и сейчас есть возможность продлить этот диалог.

Переговоры Путина и Сисулита проходят на полях форума "Один пояс-один путь".