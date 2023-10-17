2023-10-17T17:53:04+03:00
2023-10-17T17:53:04+03:00
2023-10-17T17:53:04+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231017/842007048.html
США тайно передали на вооружение Украине дальнобойные ракеты
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Несколько дальнобойных американских ракет ATACMS были тайно доставлены на Украину в последние дни, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники... ПРАЙМ, 17.10.2023
экономика, новости, украина, сша, ракеты atacms, оружие
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/12/840221241.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/12/840221241.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/12/840221240.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/12/840221240.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/12/840221228.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/12/840221228.jpg
https://1prime.ru/society/20230914/841745238.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Несколько дальнобойных американских ракет ATACMS были тайно доставлены на Украину в последние дни, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.
"Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", — пишет издание.
Ракеты уже находятся в распоряжении Вооруженных Сил Украины и были использованы в попытке удара по Бердянску в Запорожской области, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Официально о поставках комплексов ATACMS Киеву не сообщалось. В прессе говорится о запросах со стороны украинского правительства о передаче ракет с дальностью до 300 километров от США.
По мнению посла России в США Анатолия Антонова, поставки ракет могут привести к военной конфронтации между Украиной и Россией, а также к прямому втягиванию Америки.
Россия ранее заявила, что грузы, содержащие оружие для ВСУ, являются законной целью для Москвы, и обвинила страны НАТО в "игре с огнем", поставляя оружие на Украину.