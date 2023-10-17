МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Несколько дальнобойных американских ракет ATACMS были тайно доставлены на Украину в последние дни, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Джонсон потребовал передать Украине ракеты ATACMS

"Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", — пишет издание.

Ракеты уже находятся в распоряжении Вооруженных Сил Украины и были использованы в попытке удара по Бердянску в Запорожской области, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Официально о поставках комплексов ATACMS Киеву не сообщалось. В прессе говорится о запросах со стороны украинского правительства о передаче ракет с дальностью до 300 километров от США.

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, поставки ракет могут привести к военной конфронтации между Украиной и Россией, а также к прямому втягиванию Америки.

Россия ранее заявила, что грузы, содержащие оружие для ВСУ, являются законной целью для Москвы, и обвинила страны НАТО в "игре с огнем", поставляя оружие на Украину.