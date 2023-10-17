МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Экономика России в третьем квартале продолжила уверенно расти после достижения своего потенциального уровня во втором квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. ЦБ сохранил перечень системно значимых банков

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

"Оперативные показатели динамики базовых отраслей экономики и опросные индикаторы указывают на продолжение уверенного роста ВВП в III квартале после достижения экономикой своего потенциального уровня в II квартале", — сказано в сообщении. По оценкам аналитиков, сезонно очищенный рост экономики во втором квартале составил 0,1% в квартальном выражении.

Судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров, указали эксперты. По их данным, ужесточение денежно-кредитных условий пока заметно не сказалось на ключевых показателях экономической активности из-за существенных временных лагов, которые обусловлены инерционностью экономических процессов.

"Индексы PMI и данные о финансовых потоках указывают на сохранение уверенного роста деловой активности в сентябре. Продолжающееся расширение спроса стимулирует рост выпуска и занятости, а также подпитывает оптимизм компаний, позволяя быстрее транслировать рост издержек в отпускные цены", — сказано в сообщении.