МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Финансовая подушка безопасности есть почти у половины россиян: сумма, отложенная про запас, в большинстве случаев не превышает 100 тысяч рублей, показало исследование финансового маркетплейса "Сравни", результаты которого есть у РИА Новости. Опрос показал, насколько россияне признают юань как замену доллару и евро

"Почти половина россиян (48,5%) заявили, что у них есть финансовая подушка. У оставшихся 51,5% нет финансовой подушки. Так, у 20,8% россиян размер подушки составляет более 100 тысяч рублей. У 12,5% опрошенных группы есть накопления до 10 тысяч рублей, еще у 9,4% респондентов — от 10 до 50 тысяч. 5,8% респондентов с накоплениями рассказали, что у них есть финансовая подушка размером от 50 до 100 тысяч рублей", — показало исследование мнений 1 200 респондентов.

При этом большинство россиян (66%) хотели бы обладать подушкой в размере более 10 ежемесячных окладов. Еще 14% опрошенных поделились, что идеальный размер сбережений — 5-10 ежемесячных окладов, а 11% россиян устроил бы размер накоплений в 3-5 окладов.

Согласно данным, 18,2% россиян, у которых есть сбережения, рассказали, что смогли бы прожить на них от одного до трех месяцев. Еще 14,3% опрошенным подушки хватило бы на месяц или меньше. 11% опрошенных смогут поддерживать привычный образ жизни благодаря сбережениям более полугода. 7,4% респондентов смогут жить на отложенные деньги от трех месяцев до полугодия. А 49,1% не смогли бы прожить на финансовую подушку и меньше месяца.

Почти половина россиян (46%) пополняют финансовую подушку один раз в месяц, треть (30%) — реже одного раза в квартал. Остальные респонденты пополняют свои финансовые запасы или несколько раз в месяц (13%), или один раз в квартал (10%).

Самый популярный способ хранить сбережения — наличными дома, 42% респондентов признались, что держат накопления именно так. На втором месте — накопительные счета (26%), на третьем — банковские вклады (18%). Менее 10% хранят деньги на банковских картах с процентами на остаток, менее 5% — в крипто- или иностранной валюте.