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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231018/842012995.html
В ФРС считают, что уровень инфляци в США по-прежнему слишком высок
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Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение инфляции в США заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, и темпы роста цен "по-прежнему... ПРАЙМ, 18.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение инфляции в США заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, и темпы роста цен "по-прежнему слишком высоки".
При этом Кашкари не сообщил, считает ли он нужным дальнейшее повышение процентных ставок Федеральной резервной системы, а также не дал новых комментариев по поводу перспектив экономики.