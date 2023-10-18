МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение инфляции в США заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, и темпы роста цен "по-прежнему слишком высоки". В ФРС США оценили возможность дальнейшего повышения процентных ставок

При этом Кашкари не сообщил, считает ли он нужным дальнейшее повышение процентных ставок Федеральной резервной системы, а также не дал новых комментариев по поводу перспектив экономики.