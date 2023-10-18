МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Продовольственные банки в Великобритании столкнутся зимой с рекордным спросом на фоне неспособности жителей позволить себе купить продукты в магазине из-за высоких цен, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте благотворительной организации Trussell Trust. МВФ: Великобритания покажет худшие показатели среди стран G7 в 2023 году

"Ожидается, что продовольственные банки сети Trussell Trust предоставят более одного миллиона экстренных продуктовых пайков в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года — самое большое число продовольственных пайков, когда-либо розданных за этот период", — сказано в документе.

Отмечается, что это равноценно выдаче одного пайка каждые восемь секунд и 11,5 тысячи в день. Это также означает, что ежедневно за помощью к продовольственным банкам будут обращаться семь тысяч человек, сообщает Trussell Trust.

По прогнозам организации, более 600 тысяч человек будут нуждаться в помощи продовольственных банков предстоящей зимой из-за высоких цен на продукты.

Trussell Trust призвал жителей помочь продовольственным банкам в преддверии зимы с помощью пожертвований продуктов и денежных средств.

Ранее благотворительная организация Trussell Trust сообщала, что каждый седьмой житель Великобритании сталкивался в 2022 году с проблемой голода на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране. В связи с этим рекордное число британцев обратились к продовольственным банкам из-за невозможности позволить себе покупку еду в магазинах.

После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.