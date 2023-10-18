МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Венгрия проявляет невероятный прагматизм и отстаивает свои национальные интересы, а Германия сейчас бесхребетна, заявил в эфире радио Sputnik член президиума Совета по внешней и оборонной политике, финансист Александр Лосев. Орбан заявил, что Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с РФ

"Если мы смотрим на немецкую политику, то хочется вспомнить Иммануила Канта, который говорил, что тот, кто сделался пресмыкающимся червем, вправе ли жаловаться, что его раздавили", — сказал он и констатировал, что в настоящее время ФРГ превращается в такого червя, которого "американцы давят".

Лосев напомнил, что в Европе всегда было две Германии. Германия Габсбургов и Гогенцоллернов, а Венгрия — это часть Германии Габсбургов.

"Кто знает, возможно, у нас появится альтернативная "Германия", с которой мы будем сотрудничать", — предположил он.

По мнению Лосева, венгерский премьер Виктор Орбан выражает интересы бизнеса страны, а сотрудничество Москвы и Будапешта следует воспринимать как модель для развития отношений, так как Венгрия сейчас показывает, как национальные силы могут менять европейскую картину мира.

"Венгрия показывает другую Европу, альтернативную "брюссельской", и та модель, за которую необходимо опереться для того, чтобы дальше потихонечку восстанавливать сотрудничество с Евросоюзом, потому что деваться некуда, они соседи по континенту, и рано или поздно нам придется с ними снова каким-то образом сотрудничать", — пояснил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Орбаном на полях форума "Один пояс — один путь" в Китае.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.