МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. С начала июля в свободной экономической зоне (СЭЗ) новых регионов статус участников получили 25 компаний и предприятий, сообщается на сайте правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. Застройщики жилья в Крыму получат преференции для участников СЭЗ

"С начала июля, когда по решению президента на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начала действовать свободная экономическая зона (СЭЗ), статус её участников получили 25 компаний и предприятий", — уточняется в сообщении.

По словам вице-премьера, в реестр участников СЭЗ уже вошли крупные промышленные предприятия, реализующие инвестпроекты в таких сферах, как машиностроение, металлургия, горнодобывающая отрасль. Также есть компании, которые направят средства на развитие производства электротранспорта, шаровых кранов, мебели, питьевой воды, сети супермаркетов.

"На сегодня общая сумма заявленных инвестиций составляет порядка 30 миллиардов рублей, а объём льгот, на которые компании могут рассчитывать, – почти 42 миллиарда рублей. В целом в реализации проектов будут задействованы более 33 тысяч человек. Уже сейчас мы видим, что свободная экономическая зона даёт синергически мощный импульс социально-экономическому развитию новых регионов и интеграции их промышленного потенциала в производственно-торговые цепочки страны", — отметил он.

Как сообщил Хуснуллин, 25-м участником СЭЗ стало предприятие из Луганской народной республики, которое проведёт технологическую модернизацию всех производственных подразделений, в том числе мукомольного, крупяного и комбикормового, а также линии хлебозавода, маслозавода и цеха готовой продукции.

"В ближайшие пять лет 25-й участник свободной экономической зоны – ПАО "Луганск-Нива" – планирует инвестировать в проект почти 453 миллиона рублей и задействовать в его реализации более 900 человек" — рассказал гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В целом, отметил он, интерес бизнеса к новым регионам растет — на сегодняшний день на инвестпортале зарегистрировано более 290 потенциальных участников свободной экономической зоны.