2023-10-18T13:19:12+03:00
2023-10-18T13:19:12+03:00
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2023
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Путин заявил о поддержке развития инициативы "Один пояс - один путь"
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Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", заявил президент России Владимир Путин. Президент отметил, что китайская инициатива "Один пояс —... ПРАЙМ, 18.10.2023
экономика, новости, россия, инициатива "один пояс, один путь", путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что китайская инициатива "Один пояс — один путь" — это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России.
"Мы заинтересованы в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.
Президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае. 17 октября глава государства побеседовал с другими участниками, в том числе с президентом Монголии и премьер-министром Таиланда. 18 октября Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.