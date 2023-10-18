МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что "Один пояс, один путь" созвучен с идеями России о Евразии

Президент отметил, что китайская инициатива "Один пояс — один путь" — это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России.

"Мы заинтересованы в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае. 17 октября глава государства побеседовал с другими участниками, в том числе с президентом Монголии и премьер-министром Таиланда. 18 октября Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.