МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и G20, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Путин рассказал, что он обсуждал с Си Цзиньпином с глазу на глаз

"Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его", — заявил лидер КНР Центральному телевидению Китая.

Китай также заявил о готовности сотрудничать более тесно с Россией с целью поддержания продовольственной и энергетической безопасности, а также стабильности глобальной производственно-сбытовой цепочки. Оба лидера подчеркнули готовность сотрудничать для защиты общих интересов двух стран, региона и развивающихся стран.

Кроме того, председатель КНР выразил надежду на скорейшее продвижение строительства газопровода Китай-Монголия-Россия и развитие туристического сотрудничества в рамках проекта "Великий чайный путь", передает источник.

Визит Путина в Китай проходит по приглашению Си Цзиньпина в рамках третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине в год десятилетия инициативы. Цели форума — продвижение взаимодействия и сотрудничества между странами на основе внедрения проектов инфраструктуры, торговли и инвестиций.