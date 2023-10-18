МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Все ограничительные меры, введенные против Ирана в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, в том числе касающиеся физических и юридических лиц, замораживания активов и деятельности, связанной с баллистическими ракетами Ирана, прекращают свое действие 18 октября, в среду, об этом заявил замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни. написал в соцсети Х. Иран призвал ввести эмбарго на импорт нефти в Израиль

Санкции ООН, связанные с баллистическими ракетами Ирана, по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки"), истекают 18 октября. За день до этой даты, ранее во вторник, Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что сохранит эти санкции, так как считает, что Тегеран не соблюдает СВПД.

"Все ограничительные меры и санкции, введенные против Ирана на национальном или региональном уровне на основании резолюции 2231, должны прекратиться. Сохранение такого рода ограничений или введение новых санкций в этих рамках является прямым нарушением текста и духа резолюции 2231… С сегодняшнего дня все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц из списка 2231, включая блокировку активов, будут сняты, а список будет удален с веб-сайта Организации Объединенных Наций", — написал иранский дипломат на своей странице в соцсети Х.

В середине сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе. В частности, главы МИД констатировали, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.