ЖЕНЕВА, 18 окт — ПРАЙМ. Швейцария вслед за ЕС сохраняет истекшие 18 октября санкции ООН в отношении ядерной программы Ирана из-за несоблюдения Ираном ядерного соглашения, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Иран призвал ввести эмбарго на импорт нефти в Израиль

"Некоторые санкции ООН, касающиеся распространения ядерного оружия в Иране, автоматически истекают 18 октября 2023 года. Из-за несоблюдения Ираном ядерного соглашения (совместный всеобъемлющий план действий, СВПД — ред.) Федеральный совет решил сохранить действующие в настоящее время швейцарские меры", — сказано в документе.

Власти уточняют, что это решение следует за решением ЕС сохранить санкции в нынешнем виде.

В середине сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе. В частности, главы МИД констатировали, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.