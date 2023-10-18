ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. Участники форума "Один пояс, один путь" поддерживают справедливую многостороннюю торговую систему, выступают против односторонних мер, говорится в заявлении по итогам форума. Путин прилетел в Китай с автомобилем Aurus Senat

"Все стороны стороны поддерживают основанную на законе, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную, честную и прозрачную многостороннюю торговую систему, центром которой является ВТО. Выступают против односторонних и протекционистских мер", — говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что участники форума также поддержали продвижение необходимых реформ ВТО.

Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.