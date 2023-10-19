МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Швейцарский концерн Nestle из-за обострения палестино-израильского конфликта временно закрыл свой завод в Израиле, передает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора Марка Шнайдера. Nestle закроет свою фабрику и офис в Мьянме, пишет СМИ

"Компания Nestle временно закрыла завод в Израиле", — пишет агентство со слов Шнайдера.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности. На данный момент рано рассуждать о том, каковы будут последствия для бизнеса", — добавил гендиректор компании.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля — превысило тысячу.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах.