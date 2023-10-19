МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект, предлагающий запретить использование неприятных или унизительных названий городов и поселений. Госдума одобрила законопроект об изменении расчета бюджетного правила

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее — законопроект) предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований", — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Более того, отмечается, что законопроект предлагает предоставить органам муниципальных образований право самостоятельно переименовывать географические объекты, в том числе населенные пункты, что позволить значительно сократить бюрократические издержки.

Как сообщают авторы предложения, жители населенных пунктов с такими названиями, как "Пуково", "Бухалово", "Лох", "Мусорка", "Шалава", сталкиваются с травлей и требуют переименовать их место жительства.

"Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодёжь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку.", — отметил Даванков для РИА Новости.

Он уточнил, что жители не хотят иметь обидное слово в паспорте на месте прописки.