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Экс-топ-менеджер "Роскосмоса" Мешков сбежал за границу
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Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Мешков, которого Следственный комитет подозревает в краже 600 млн рублей, уехал за границу и был объявлен в розыск, написало издание... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , экономика, новости, россия, суд, роскосмос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Мешков, которого Следственный комитет подозревает в краже 600 млн рублей, уехал за границу и был объявлен в розыск, написало издание "Коммерсантъ".
По информации газеты, Мешков подозревается в хищении более 600 млн рублей, выделенных на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП).
Ранее, в 2019 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму около миллиарда рублей из выделенных для НИЦ РКП средств. В этом деле фигурировал Мешков.
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Мешкова за мошенничество.
Согласно официальному сайту НИЦ РКП, это головной испытательный центр «Роскосмоса» по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на разных компонентах топлива, по испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, по исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.