АСТАНА, 19 окт — ПРАЙМ. Власти Казахстана ввели ограничение на экспорт 106 видов товаров в связи с западными санкциями в отношении России, в их число входят запчасти для дронов, чипы и специальная электроника, сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев. Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

"Основная проблема в экспорте. Мы все товары вывозим на экспорт (через Россию — ред.). Ограничили только товары, связанные с военными целями. Это 106 видов товаров. Мы полностью ограничили экспорт данных товаров", — сказал Торебаев, отвечая на вопрос журналистов о том, какие товары не подлежат экспорту в Россию и через ее территорию в связи с западными санкциями.

Он добавил, что в числе товаров, попавших под запрет на экспорт, дроны и их комплектующие, специальная электроника и чипы.

Вице-министр уточнил, что ограничения введены в связи с западными санкциями и распространяются как на казахстанских, так и на зарубежных производителей.

В июле 2023 года замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров сообщал, что республика проводит большую работу в области управления рисками при торговле с Россией, чтобы избежать попадания под вторичные западные санкции, так, по его словам, с 2022 года введен запрет на поставки в Россию товаров военного назначения. По товарам двойного назначения введена специальная сертификация, то есть нужна специальная лицензия, получение разрешения на вывоз.

Кроме того, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые через Казахстан или из Казахстана поставляются в Россию, говорил он.