МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России предложил рассмотреть исключение ряда позиций из-под действия гибких экспортных пошлин, этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен на таможенно-тарифной подкомиссии, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Минпромторг поддержал идею "российской полки" на маркетплейсах

"Существует подкомиссия таможенно-тарифная, которую Решетников (глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников — ред.) возглавляет. И мы туда готовим портфели по отдельным изъятиям этих пошлин. Потому что когда решение принималось, это был понятный такой компромисс, что оно принимается быстро, а потом докручивается", — сказал он в кулуарах форума "Сделано в России", отвечая на вопрос о товарных категориях, которые могут быть выведены из-под действия гибких экспортных пошлин.

По мнению Осьмакова, Минпромторг уже внес пакет соответствующих документов, заседание подкомиссии ожидается на этой или следующей неделе.

"Документы мы уже подали. Там отдельные позиции по фармацевтике, отдельные позиции по химии. Это действительно такая россыпь небольших кодов, которые, на наш взгляд, не совсем корректно попали в этот пакет, который был изначально. Это нормальная текущая работа, там не будет каких-то очень больших объемов выпадающих доходов, выпадающих пошлин", — уточнил первый заместитель министра.

В конце сентября вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что правительство РФ при необходимости будет рассматривать обращения компаний по корректировке гибких экспортных пошлин.

Правительство России с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит четыре процента, при курсе в 85-90 рублей — 4,5 процента, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5 процентов. Самая высокая пошлина в семь процентов применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. Однако, для удобрений действует особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составляет десять процентов, а ниже этого порога — семь процентов, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения.