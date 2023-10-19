2023-10-19T14:19:00+03:00
2023-10-19T14:20:16+03:00
2023-10-19T14:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231019/842027077.html
Мишустин заявил о росте несырьевого неэнергетического экспорта России
Экономика
Новости
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НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УЖЕ ПРЕВЫСИЛ 990 МЛРД РУБЛЕЙ — МИШУСТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 19.10.2023
энергетика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УЖЕ ПРЕВЫСИЛ 990 МЛРД РУБЛЕЙ — МИШУСТИН
Новость дополняется