МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Задача таможни номер один в условиях санкций — это поддержка внешней торговли России, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. ФТС отметила увеличение оборота взаимной торговли стран СНГ

"У нас таможню всегда воспринимают как службу, которая работает на пополнение федерального бюджета — платежи, конечно, для нас важны в условиях и напряжённого бюджета, и в ближайшей перспективе это будет так. Но всё-таки мы считаем, что сегодня задача таможни номер один, если их ранжировать как-то – это поддержка российской внешней торговли и всех тех мер, направленных на восполнение незаконных ударов экономической войны Запада против нашего бизнеса", — сказал он в ходе международного экспортного форума "Сделано в России".

"Поэтому задача номер один — эта, а платежи — если бизнес будет добросовестным, а он у нас в подавляющем большинстве добросовестный, то и платежи тоже придут", — добавил Давыдов, отметив, что ФТС уверена в том, что выполнит прогнозное задание по перечислению средств в бюджет РФ в этом году.

Давыдов также отметил, что в условиях санкционного давления бизнесу были оказана весомая поддержка.

"В прошлом году бизнесу была оказана финансовая поддержка на 1,1 триллиона рублей, в этом году – еще на 400 миллиардов рублей оказано различных мер поддержки. Это беспрецедентная вещь — 1,5 триллиона рублей меньше, чем за два года. По сути дела, эти деньги не попали в федеральный бюджет, можно так сказать", — сказал он.