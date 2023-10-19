ФТС назвала поддержку внешней торговли РФ задачей номер один в условиях санкций
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Задача таможни номер один в условиях санкций — это поддержка внешней торговли России, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"У нас таможню всегда воспринимают как службу, которая работает на пополнение федерального бюджета — платежи, конечно, для нас важны в условиях и напряжённого бюджета, и в ближайшей перспективе это будет так. Но всё-таки мы считаем, что сегодня задача таможни номер один, если их ранжировать как-то – это поддержка российской внешней торговли и всех тех мер, направленных на восполнение незаконных ударов экономической войны Запада против нашего бизнеса", — сказал он в ходе международного экспортного форума "Сделано в России".
"Поэтому задача номер один — эта, а платежи — если бизнес будет добросовестным, а он у нас в подавляющем большинстве добросовестный, то и платежи тоже придут", — добавил Давыдов, отметив, что ФТС уверена в том, что выполнит прогнозное задание по перечислению средств в бюджет РФ в этом году.
Давыдов также отметил, что в условиях санкционного давления бизнесу были оказана весомая поддержка.
"В прошлом году бизнесу была оказана финансовая поддержка на 1,1 триллиона рублей, в этом году – еще на 400 миллиардов рублей оказано различных мер поддержки. Это беспрецедентная вещь — 1,5 триллиона рублей меньше, чем за два года. По сути дела, эти деньги не попали в федеральный бюджет, можно так сказать", — сказал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20231019/842027682.html