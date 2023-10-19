2023-10-19T15:02:00+03:00
2023-10-19T15:49:58+03:00
2023-10-19T15:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231019/842027821.html
Мишустин рассказал об интересе стран к работе с Россией
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Очень многие страны хотят вести дела с Россией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России". "Очень многие государства... ПРАЙМ, 19.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, михаил мишустин, запад, бизнес в россии
https://cdnn.1prime.ru/images/84186/94/841869438.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84186/94/841869438.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84186/94/841869437.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84186/94/841869437.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84186/94/841869425.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84186/94/841869425.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231019/842027077.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Очень многие страны хотят вести дела с Россией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России".
"Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников. И обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли. Прогресс в этом деле есть. И немалый", — сказал Мишустин.
По словам премьер-министра, Россия готова к открытым и честным взаимоотношениям с тем странами, которые исходят из своих суверенных интересов, вне зависимости от "пропаганды коллективного Запада"
Ранее на сессии форума "Сделано в России" Мишустин отметил, что Россия демонстрирует рост объема торговли и перевозок с дружественными странами, также заинтересована в развитии отношений с партнерами из ЕАЭС, ШОС, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.