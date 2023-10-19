МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Очень многие страны хотят вести дела с Россией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России". Мишустин заявил о росте несырьевого неэнергетического экспорта России

"Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников. И обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли. Прогресс в этом деле есть. И немалый", — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, Россия готова к открытым и честным взаимоотношениям с тем странами, которые исходят из своих суверенных интересов, вне зависимости от "пропаганды коллективного Запада"

Ранее на сессии форума "Сделано в России" Мишустин отметил, что Россия демонстрирует рост объема торговли и перевозок с дружественными странами, также заинтересована в развитии отношений с партнерами из ЕАЭС, ШОС, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.