МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Поступательное развитие российской экономики продолжится, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин оценил идею введения изменений в систему образования

Председатель правительства выступил на форуме "Сделано в России".

По его словам, правительство будет вести работу по достижению национальных целей в различных областях.

Мишустин также указал, что экономическое сотрудничество России с дружественными странами должно способствовать решению внутренних задач, в том числе достижению национальных целей в сфере роста благосостояния, содействия благоприятной демографической ситуации, обеспечения технологического и финансового суверенитета, повышения связности государства.

"Несмотря на все внешние вызовы, правительство будет вести эту работу и дальше – в координации с Центробанком, с учетом рекомендаций экспертов, представителей делового сообщества, обратной связи от наших граждан. И поступательное развитие экономики продолжится", — подчеркнул премьер.

Международный экспортный форум "Сделано в России" начался 19 октября в Москве. В мероприятии принимают участие отечественные предприниматели-экспортеры. На форуме планируется обсудить темы работы российского бизнеса с зарубежными партнерами, государственную поддержку и другие вопросы.