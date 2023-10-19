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Российская экономика продолжит развиваться, заявил Мишустин
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Поступательное развитие российской экономики продолжится, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Председатель правительства выступил на форуме "Сделано в России". По его... ПРАЙМ, 19.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, экономика, развитие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Поступательное развитие российской экономики продолжится, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступил на форуме "Сделано в России".
По его словам, правительство будет вести работу по достижению национальных целей в различных областях.
Мишустин также указал, что экономическое сотрудничество России с дружественными странами должно способствовать решению внутренних задач, в том числе достижению национальных целей в сфере роста благосостояния, содействия благоприятной демографической ситуации, обеспечения технологического и финансового суверенитета, повышения связности государства.
"Несмотря на все внешние вызовы, правительство будет вести эту работу и дальше – в координации с Центробанком, с учетом рекомендаций экспертов, представителей делового сообщества, обратной связи от наших граждан. И поступательное развитие экономики продолжится", — подчеркнул премьер.
Международный экспортный форум "Сделано в России" начался 19 октября в Москве. В мероприятии принимают участие отечественные предприниматели-экспортеры. На форуме планируется обсудить темы работы российского бизнеса с зарубежными партнерами, государственную поддержку и другие вопросы.