МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили ожидания по росту ВВП России в 2023 году до 2,5 процентов с 2,2 процентов, следует из материалов регулятора. ЦБ расширил список участников пилота по исламскому банкингу

При этом эксперты сохранили свои прогнозы по росту экономики в 2024, 2025 и 2026 годах, по-прежнему ждут его на уровне 1,5 процентов.

Ожидания аналитиков по ускорению инфляции в декабре 2023 года продолжили ухудшаться, теперь они ждут ее на уровне семи процентов вместо прогнозируемых ранее 6,3 процентов. Повысились ожидания и на следующий год — до 5,1 процента с 4,3 процентов, далее ожидается возвращение темпов роста цен к цели в четыре процента.

Согласно прогнозу опрошенных аналитиков, средняя ключевая ставка в 2023 году будет находиться на уровне 9,8 процентов, а в следующем — достигнет 12,6 процентов. Далее показатель начнет снижаться — до 8,2 проценов в 2025 году и 6,5 процентов в 2026 году.

Оценка среднегодового курса доллара на 2023 год повышена до 86 рублей с 85,5 рубля, в следующем году — до 94 рублей с 89,9 рубля. Далее эксперты ожидают среднего курса доллара в 2025 году на уровне 97,5 рубля, а в 2026 году — 98,2 рубля.

Ожидания по среднегодовым ценам на нефть марки Urals улучшены на всем прогнозном горизонте — до 64 долларов с 61 доллара за баррель в этом году, до 72 с 65 долларов в следующем году и до 67 с 66 долларов за баррель в 2025 году. В 2026 году аналитики ждут 67 долларов за баррель вместо прогнозировавшихся ранее 65.