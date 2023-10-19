МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля изымают у экспортеров от 30 до 40% дополнительного дохода от девальвации рубля, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В Минфине заявили о росте пошлины на экспорт нефти из России

"Когда у нас девальвация рубля составила порядка 30%, если считать от уровня середины первого квартала, от где-то в районе 73-75 рублей за доллар до 100 рублей за доллар, это примерно тридцатипроцентная девальвация. У нас изменения курса перекладываются во внутренние цены примерно с эластичностью 10%, то есть из этих 30% — 3% с определенной скоростью переложатся во внутренние цены", — пояснил первый вице-премьер. Он пояснил, что пошлины вводились в основном для защиты внутреннего рынка, а также для замедления процесса девальвации рубля.

"Но проблема в том, что одновременно с введением пошлины у нас еще есть история с повышением ключевой ставки, у нас еще есть история с дебиторской задолженностью из-за невозвратов валютной выручки экспортерам за рубежом по разным причинам, и у нас еще есть история про валютные кредиты, то есть про кредиты, взятые в иностранной валюте, по которым, естественно, происходит удорожание в связи с девальвацией. Для того, чтобы как-то учесть вот эти затраты, для этого договорились, что низкомаржинальные виды экспортной деятельности мы исключим из этого постановления", — продолжил первый вице-премьер.

При этом, по его словам, внесение изменений в механизм возможно при обоснованном подходе. Экспортеры должны будут перечислять в Россию не менее 80% выручки в валюте

Правительство РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. При этом для удобрений действует особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составляет 10%, а ниже этого порога — 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения.