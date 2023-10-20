МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы, кроме того, это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, однако российская финразведка продолжит сотрудничать с заинтересованными странами, говорится в сообщении Росфинмониторинга, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Росфинмониторинг назначен контролером указа о валютной выручке

Накануне группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Как говорилось в заявлении, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине.

"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Росфинмониторинге, такое решение "несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен".

"Вместе с тем Росфинмониторинг продолжит сотрудничество со странами, реально заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена", — обращают внимание в ведомстве.

Группа "Эгмонт" объединяет подразделения финансовой разведки 170 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Росфинмониторинг стал членом группы в июне 2002 года.