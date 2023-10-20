АСТАНА, 20 окт — ПРАЙМ. Казахстан в торговле с Россией не вводил никаких запретов на экспорт товаров в Россию, сообщил в пятницу на брифинге министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. Казахстан ограничил экспорт некоторых товаров в связи с западными санкциями

"Что касается Российской Федерации, то это наш основной торговый партнер. У нас подходы четко сформулированы в договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров — одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении (передвижения — прим. ред.) товаров", — сказал Шаккалиев.

Он подчеркнул, что Казахстан четко соблюдает свои международные обязательства и обязательства члена ЕАЭС.

Ранее замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров двойного назначения. Позже пресс-служба министерства уточнила, что власти не вводили запрет на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. В министерстве подчеркнули, что торговля товарами двойного назначения, попадающие под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана, согласно которому необходимо получение соответствующих лицензий на экспорт, импорт и транзит.