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2023
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Цена на золото превысила 2000 долларов за тройскую унцию
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Стоимость золота растет в четверг вечером на один процент, впервые с начала августа превысила отметку в 2000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Цена... ПРАЙМ, 20.10.2023
рынки, экономика, новости, фьючерсы, золото, мир, стоимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на один процент, впервые с начала августа превысила отметку в 2000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 21,45 доллара, или на 1,08 процента, до 2 002,5 доллара за тройскую унцию, впервые с 1 августа превысив 2000 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на три процента — до 23,723 доллара за унцию.С начала недели золото подорожало почти на 3%. Инвесторы с беспокойством следят ситуацией на Ближнем Востоке.
Трейдеры опасаются влияния напряженной геополитической обстановки на мировую экономику. В связи с этим на рынке наблюдается отказ от риска, что дает поддержку золоту, которое традиционно считается надежным активом.
"Эта неделя для мировых финансовых рынков была бурной и насыщенной. Продолжающаяся ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала усиление волатильности… и заставила инвесторов пересмотреть свою стратегию и переключить внимание с рискованных активов на более безопасные", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду.