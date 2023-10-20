МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на один процент, впервые с начала августа превысила отметку в 2000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Золото дорожает на фоне ближневосточных событий

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 21,45 доллара, или на 1,08 процента, до 2 002,5 доллара за тройскую унцию, впервые с 1 августа превысив 2000 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на три процента — до 23,723 доллара за унцию.С начала недели золото подорожало почти на 3%. Инвесторы с беспокойством следят ситуацией на Ближнем Востоке.

Трейдеры опасаются влияния напряженной геополитической обстановки на мировую экономику. В связи с этим на рынке наблюдается отказ от риска, что дает поддержку золоту, которое традиционно считается надежным активом.

"Эта неделя для мировых финансовых рынков была бурной и насыщенной. Продолжающаяся ситуация на Ближнем Востоке спровоцировала усиление волатильности… и заставила инвесторов пересмотреть свою стратегию и переключить внимание с рискованных активов на более безопасные", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду.