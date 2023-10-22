2023-10-22T12:48:00+03:00
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2023
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Правительство сообщило о росте производства ювелирных украшений в Москве
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Производство ювелирных изделий и бижутерии в Москве за первые восемь месяцев 2023 года увеличился на 74%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы России. "За восемь... ПРАЙМ, 22.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, москва, ювелирные изделия
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Производство ювелирных изделий и бижутерии в Москве за первые восемь месяцев 2023 года увеличился на 74%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы России.
"За восемь месяцев 2023 года предприятия города выпустили драгоценностей и бижутерии на 74% больше, чем за тот же период 2022-го. Отгружено товаров более чем на 27 миллиардов рублей", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Также уточняется, что на данный момент в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок с более чем 720 тысячами сотрудников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, производящих различные товары легкой промышленности, косметическую продукцию, технику, медицинское оборудование и другое.