МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Производство ювелирных изделий и бижутерии в Москве за первые восемь месяцев 2023 года увеличился на 74%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы России. В России вырос средний чек на ювелирные украшения

"За восемь месяцев 2023 года предприятия города выпустили драгоценностей и бижутерии на 74% больше, чем за тот же период 2022-го. Отгружено товаров более чем на 27 миллиардов рублей", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Также уточняется, что на данный момент в Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок с более чем 720 тысячами сотрудников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, производящих различные товары легкой промышленности, косметическую продукцию, технику, медицинское оборудование и другое.