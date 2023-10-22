МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми. Головченко призвал Иран к расширению промкооперации

"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", — цитирует агентство IRNA слова Мирказеми.

По его словам, в ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Белоруссией перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран.

Ранее заместитель торгового представителя России в Иране Андрей Блинников заявил, что для наращивания торгового оборота необходимо решить два вопроса: установление полноформатного банковского сотрудничества и развитие транспортного коридора "Север — Юг".