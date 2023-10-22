2023-10-22T15:35:01+03:00
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2023-10-22T15:35:01+03:00
2023
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Россия и Иран к марту 2024 года обнулят таможенные пошлины
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Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной российско-иранской торговой палаты... ПРАЙМ, 22.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Иран и Россия к марту 2024 года договорились снять таможенные пошлины на импорт товаров из двух стран, заявил в воскресенье участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми.
"К концу года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты", — цитирует агентство IRNA слова Мирказеми.
По его словам, в ближайшее время Иран с Россией, Арменией и Белоруссией перейдут в своих торговых операциях на расчет в национальной валюте, а таможенные границы будут полностью открыты для импорта товаров из этих стран.
Ранее заместитель торгового представителя России в Иране Андрей Блинников заявил, что для наращивания торгового оборота необходимо решить два вопроса: установление полноформатного банковского сотрудничества и развитие транспортного коридора "Север — Юг".