МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Отечественные медицинские изделия для стоматологии занимают порядка 20% от соответствующего рынка, данных о рисках возникновения дефицита или невозможности обеспечить систему здравоохранения страны не поступало, сообщили РИА Новости в Минпромторге России. Доля отечественных ноутбуков в продажах "М.Видео-Эльдорадо" выросла

"Российскими производителями зарегистрированы стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты, шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы, цемент…. Согласно данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры", — заявили в министерстве.

В Минпромторге подчеркнули, что пломбы и анестезии, импланты и другие расходные материалы, используемые в стоматологических клиниках, выпускаются отечественными производителями в значительных объемах. Так, например, общий объем производства медицинских изделий для стоматологии в России по итогам 2022 года увеличился на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении по сравнению с предшествующим годом.

Кроме того, в настоящее время на территории страны действуют 153 регистрационных удостоверения на производство медицинских изделий для стоматологии, держателями которых являются 47 российских организаций, что составляет 29,5% от общего количества регистрационных удостоверений.

При этом в ведомстве со ссылкой на отраслевую статистику уточнили, что на рынке присутствует ряд российских компаний-лидеров сегмента. Например, крупнейшим производителем дентальных имплантов и компонентов в первом полугодии текущего года являлся "Техник +", составляющий более 46,4% данного сегмента рынка российских производителей.

"Информации о рисках возникновения дефектуры указанных видов медицинских изделий, а также о невозможности обеспечения системы здравоохранения Российской Федерации данными медицинскими изделиями не поступало", — заключили в Минпромторге.