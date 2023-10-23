МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Евросоюз постоянно ищет новые санкции против России, но опыт демонстрирует их неэффективность, при этом Москва готова к очередным мерам. Об этом заявил российский замминистра иностранных дел Александр Грушко. ФТС назвала задачу номер один в условиях санкций

Так дипломат прокомментировал консультации ЕС по 12 пакету рестрикций.

"Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против РФ. Санкционный зуд продолжается, но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, а во-вторых, наносят ущерб самому Евросоюзу", — сказал он журналистам.

По словам Грушко, Москва готова к новым санкциям и взвесит необходимость ответных мер и шаги для нейтрализации последствий.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с вводимыми западными странами ограничениями, к тому же и на Западе не раз звучали мнения о неэффективности ограничений против России.

Президент страны Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления государства долгосрочной стратегией Запада, указывая на ущерб, который нанесли мировой экономике ограничения против России. По его словам, цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.