2023-10-23T11:51:40+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231023/842051635.html
Абрамченко отметила рост товарооборота России и Монголии в нацвалютах
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Россия остается надежным торговым партнером для Монголии, объем взаимной торговли с расчетами в национальных валютах в 2023 году вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым... ПРАЙМ, 23.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, монголия, расчеты в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Россия остается надежным торговым партнером для Монголии, объем взаимной торговли с расчетами в национальных валютах в 2023 году вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской межправкомиссии.
"Могу уверенно констатировать, что Россия остается для Монголии надежным торговым партнером. Это подтверждает и ряд решений, принятых для укрепления нашего сотрудничества", — сказала вице-премьер.
По ее словам, Россия обеспечивает возрастающие потребности Монголии в топливе и ГСМ по льготным ценам. "По итогам прошлого года на долю нашей страны пришлось более 80% всех поставок нефтепродуктов в Монголию", — напомнила вице-премьер.
"В блоке взаимной торговли отошли от расчетов в валютах недружественных стран. Подавляющее большинство платежей сейчас осуществляется в национальных валютах или валютах дружественных стран. Товарооборот в национальных валютах в текущем году увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — указала Абрамченко.