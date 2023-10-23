УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Россия остается надежным торговым партнером для Монголии, объем взаимной торговли с расчетами в национальных валютах в 2023 году вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании российско-монгольской межправкомиссии. Белорусский посол спрогнозировал рост доли расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

"Могу уверенно констатировать, что Россия остается для Монголии надежным торговым партнером. Это подтверждает и ряд решений, принятых для укрепления нашего сотрудничества", — сказала вице-премьер.

По ее словам, Россия обеспечивает возрастающие потребности Монголии в топливе и ГСМ по льготным ценам. "По итогам прошлого года на долю нашей страны пришлось более 80% всех поставок нефтепродуктов в Монголию", — напомнила вице-премьер.

"В блоке взаимной торговли отошли от расчетов в валютах недружественных стран. Подавляющее большинство платежей сейчас осуществляется в национальных валютах или валютах дружественных стран. Товарооборот в национальных валютах в текущем году увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — указала Абрамченко.