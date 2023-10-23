МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Киеву все обещанные на 2022-2023 годы средства на общую сумму в три миллиарда евро, следует из сообщения организации.

Украинский флаг, Киев

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Ранее банк взял на себя обязанность выплатить Украине до трех миллиардов евро в прошлом и этом годах, а также выделить дополнительные 1,5 миллиарда в следующем.

Как сказано в пресс-релизе, ЕБРР достиг цели по размещению финансирования на указанную выше сумму в реальный сектор украинской экономики, назвал себя "крупнейшим институциональным инвестором Украины", а также выразил намерение продолжить оказывать экономике страны поддержку столько, сколько это будет необходимо, поскольку "потребности на Украине огромны".

отмечается, что выделенные деньги пошли на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности Украины, развитие торговли, улучшение критически важной инфраструктуры, в том числе и транспортного сообщения, а также на поддержку соседних стран, говорится в пресс-релизе.

Для продолжения поддержки Киева председатели правления банка договорились работать над увеличением капитала на сумму от трех до пяти миллиардов евро до конца года. В случае одобрения такого решения, у банка появятся дополнительные средства для инвестирования в Украину, отмечается в документе.