МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов России работает над изменениями в налоговых режимах для ювелиров, работающих с серебром, речь идет о возможности сохранения права на использование упрощенной системы налогообложения, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в рамках выступления на парламентских слушаниях на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" в Госдуме. Ювелиры попросили обнулить таможенную пошлину на ввоз "мелких" бриллиантов

В рамках слушаний к Сазанову обратилась представительница ювелирного бизнеса страны. По ее словам, сейчас ювелиры, особенно те, кто работает с серебром, испытывают некоторые проблемы, в том числе из-за того, что мастеров перевели с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения (ОСНО) без переходного периода.

"Безусловно, по серебру мы сейчас прорабатываем режимы для тех организаций, которые производят и продают серебро, чтобы они сохранили право на применение упрощенной системы налогообложения", — прокомментировал замминистра озвученные проблемы.

Он также ответил на предложение о том, чтобы увеличить предел по выручке от реализации за прошлый квартал, при котором организации или ИП не признаются плательщиками НДС, с 2 до 3 миллионов рублей. "Такое предложение также звучало, мы также сейчас совместно с ФНС и Минэкономразвития прорабатываем этот вопрос. Очень надеемся, что с 1 января следующего года все эти изменения вступят в силу", — сказал Сазанов.

Со стороны бизнеса также было высказано беспокойство о том, что сейчас организациям необходимо отчитываться в разных системах и органах, например в Росфинмониторинге. "Касательно функционирования других информационных систем — это важно для того, чтобы прослеживаемость была, чтобы не существовало теневого серого рынка. Это будет, в целом, способствовать обелению всей отрасли и, соответственно, выравнивать конкурентные условия всех участников отрасли", — прокомментировал замминистра.

В июне Сазанов говорил, что Минфин и Федеральная налоговая служба России обсуждают возможность дискуссии об упрощенной системе налогообложения для ювелиров, работающих с серебром.

Налоговые специальные режимы для ювелирной отрасли, включая упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН), перестали действовать в России с 1 января 2023 года.