МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Предложения по подготовке мер для двенадцатого пакета санкций Евросоюза против России говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, Москва с ними справится, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. В России заявили о готовности ответить на "санкционный зуд" Запада

"Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся", — сказал он, комментируя готовящийся двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ.

Евросоюз начинает консультации по двенадцатому пакету санкций против РФ. Среди предложений, в частности, идеи Литвы запретить поставки в Россию радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц, писал EUobserver со ссылкой на документ.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с вводимыми западными странами ограничениями, к тому же и на Западе не раз звучали мнения о неэффективности ограничений против России.

Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления государства долгосрочной стратегией Запада, указывая на ущерб, который нанесли мировой экономике ограничения против России. По его словам, цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.