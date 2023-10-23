2023-10-23T14:47:26+03:00
2023-10-23T14:47:26+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231023/842053709.html
"С иголками справимся". Мантуров сыронизировал над подготовкой санкций ЕС
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Предложения по подготовке мер для двенадцатого пакета санкций Евросоюза против России говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, Москва с ними справится, заявил... ПРАЙМ, 23.10.2023
экономика, новости, россия, ес, денис мантуров, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Предложения по подготовке мер для двенадцатого пакета санкций Евросоюза против России говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли, Москва с ними справится, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся", — сказал он, комментируя готовящийся двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ.
Евросоюз начинает консультации по двенадцатому пакету санкций против РФ. Среди предложений, в частности, идеи Литвы запретить поставки в Россию радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц, писал EUobserver со ссылкой на документ.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с вводимыми западными странами ограничениями, к тому же и на Западе не раз звучали мнения о неэффективности ограничений против России.
Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления государства долгосрочной стратегией Запада, указывая на ущерб, который нанесли мировой экономике ограничения против России. По его словам, цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.