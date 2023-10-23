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Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры
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Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли,... ПРАЙМ, 23.10.2023
бизнес, экономика, новости, россия, монголия, виктория абрамченко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии.
По словам вице-премьера, межправительственная комиссия доказала эффективность двустороннего диалога, построенного на принципах взаимного уважения и развития сотрудничества, проведена колоссальная работа.
"Например, достигнуты договоренности о начале работы по направлению взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", — сказала вице-премьер.
В частности, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут выпускаться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов.
"Договорились о разработке двустороннего международного договора. По результатам заседания комиссии договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли", — отметила Абрамченко.