УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии. Россия и Иран к марту 2024 года обнулят таможенные пошлины

По словам вице-премьера, межправительственная комиссия доказала эффективность двустороннего диалога, построенного на принципах взаимного уважения и развития сотрудничества, проведена колоссальная работа.

"Например, достигнуты договоренности о начале работы по направлению взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", — сказала вице-премьер.

В частности, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут выпускаться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов.

"Договорились о разработке двустороннего международного договора. По результатам заседания комиссии договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли", — отметила Абрамченко.