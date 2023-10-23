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Российский экспорт сохранился, заявили в ФТС
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Экспорт из России после введения гибких экспортных пошлин сохранился: торгуют и крупные, и средние, и малые компании, заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России... ПРАЙМ, 23.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, таможня, пошлины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Экспорт из России после введения гибких экспортных пошлин сохранился: торгуют и крупные, и средние, и малые компании, заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Ивин агентству РИА Новости.
По словам Ивина, те, кто и раньше торговал, и сейчас экспортируют. И крупные, и средние, и мелкие компании.
"С таможенными процедурами проблем нет. Наши системы и раньше без проблем обрабатывали взимание экспортных пошлин. Просто добавился еще один вид пошлины, но механизм начисления и взимания остался тем же самым", — добавил замглавы.
Правительство России ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. По новым правилам, экспортные пошлины составляют от четырех процентов до семи процентов в зависимости от курса рубля по отношению к доллару. Экспорт различных товаров попадает под действие пошлин, включая электроэнергию, металлы, полимеры, строительные материалы и др. Однако, по отношению к удобрениям применяется особый режим, где пошлина составляет десять процентов при курсе доллара 80 рублей и выше, и семь процентов при курсе ниже этого порога.