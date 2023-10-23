УЛАН-БАТОР, 23 окт — ПРАЙМ. Россия и Монголия по итогам 25-й межправительственной комиссии подписали шесть документов о таможенном развитии, в образовании, науке и гуманитарной сфере, передает корреспондент РИА Новости. Абрамченко спрогнозировала турпоток между Россией и Монголией к концу года

Было подписано соглашение между Федеральной таможенной службой и Главным таможенным управлением Монголии о сотрудничестве в области управления рисками и План действий между ведомствами по вопросу взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора.

Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Монгольский государственный университет науки и технологий договорились о создании центра целевой подготовки НИУ "МЭИ".

Также было подписано соглашение между Институтом динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук и Институтом астрономии и геофизики Академии наук Монголии о научном и образовательном сотрудничестве.

Российский государственный гуманитарный университет и Гуманитарный университет Монголии договорились о сотрудничестве, а Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека и Национальный Центр зоонозных инфекций министерства здоровья Монголии решили создать совместный научно-практический центр "Селенгинский центр клещевых инфекций".