МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. США вместе с европейскими союзниками начинают понимать невозможность победы Киева в конфликте из-за того, что боевые действия носят затяжной характер, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в статье для Global Times. Washington Post раскрыла, кто одобряет операции СБУ

Он полагает, что причиной в том числе является возможность России производить больше боеприпасов, чем Запад, при этом их себестоимость ниже, чем у натовских аналогов. По словам Барлетика, аналогичная тенденция прослеживается по различным видам вооружений и техники.

Кроме того, сейчас Вашингтон стал главным военным спонсором Тель-Авива. Белый дом пытается обеспечить и Украину и Израиль из уже истощенных запасов при явно недостаточном уровне производства.

"Вероятность того, что США достигнут хотя бы одной из текущих стратегических целей, не говоря уже обо всех, становится все более маловероятной", — заключил эксперт.